В Чехии перевернулся автобус с 70 детьми: пострадали 69 пассажиров

В воскресенье, 9 февраля, в Чехии перевернулся автобус, перевозивший около 70 детей. Об этом сообщает издание Aktualne.

Инцидент произошел возле в районе Лоуни, возле города Бльшани. По словам чешских правоохранителей, водитель за рулем двухэтажного автобуса съехал с дороги, после чего транспортное средство перевернулось. Пока неизвестно, по каким причинам водитель потерял контроль над автобусом.

В момент аварии в салоне находилось около 70 детей в возрасте от 15 до 18 лет.

В службе чрезвычайных ситуаций сообщили, что в аварии один человек был тяжело травмирован, шестеро – получили травмы средней тяжести, а у 62 пассажиров были диагностированы легкие повреждения.

На месте происшествия работают автомобили скорой помощи, а также бригады спасателей из соседних районов. Также на место аварии отправили вертолет, но ему не удалось сесть из-за непогоды.

Подросток получивший наиболее тяжелые повреждения был доставлен в Университетскую больницу Мотол в пражском районе.

Как ранее сообщал Фокус: