Британия готовится к наводнениям: шторм "Ciara" остановил поезда, самолеты и паромы

В воскресенье, 9 февраля, на территорию Великобритании переместился шторм "Ciara", принеся с собой сильные штормы и проливные дожди по всей стране. Об этом сообщает ВВС.

Так, крупнейший аэропорт Хитроу, посоветовавшись со своими партнерами, решил сократить свое расписание, что минимизировать количество рейсов, что будут отменены в ближайшее время.

На данный момент авиакомпания British Airways уже отменила несколько рейсов из Хитроу, Гатвика и Лондон-Сити, также Virgin Atlantic обнародовала на своем сайте ряд отмененных рейсов.

Железнодорожное сообщение также готовится к удару стихии. Компания Network Rail в воскресенье ввела ограничение скорости для поездов до 80 км/ч, предупредив пассажиров о том, что путешествия лучше отложить на другое время.

Кроме этого, пострадали и паромные перевозки, например, все порты в Дувре были закрыты из-за сильного ветра.

На автомобильных трассах движение оказалось ограниченным из-за ДТП и падающих на дорожное полотно деревьев, а также электроопор.

По всей территории Британии были сделаны 250 предупреждений о наводнениях.

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