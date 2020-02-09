Британия готовится к наводнениям: шторм "Ciara" остановил поезда, самолеты и паромы
2020-02-09 19:41:00
На территории страны наблюдаются штормовой ветер и сильные ливни
В воскресенье, 9 февраля, на территорию Великобритании переместился шторм "Ciara", принеся с собой сильные штормы и проливные дожди по всей стране. Об этом сообщает ВВС.
Так, крупнейший аэропорт Хитроу, посоветовавшись со своими партнерами, решил сократить свое расписание, что минимизировать количество рейсов, что будут отменены в ближайшее время.
На данный момент авиакомпания British Airways уже отменила несколько рейсов из Хитроу, Гатвика и Лондон-Сити, также Virgin Atlantic обнародовала на своем сайте ряд отмененных рейсов.
Железнодорожное сообщение также готовится к удару стихии. Компания Network Rail в воскресенье ввела ограничение скорости для поездов до 80 км/ч, предупредив пассажиров о том, что путешествия лучше отложить на другое время.
Кроме этого, пострадали и паромные перевозки, например, все порты в Дувре были закрыты из-за сильного ветра.
На автомобильных трассах движение оказалось ограниченным из-за ДТП и падающих на дорожное полотно деревьев, а также электроопор.
По всей территории Британии были сделаны 250 предупреждений о наводнениях.
Как ранее сообщал Фокус:
- На Испанию обрушился шторм "Глория". Более 30 провинций в Испании были приведены в состояние повышенной готовности. Шторм позже переместился на юг Франции.
- Также шторм помог самолету British Airways установить рекорд скорости над Атлантикой. Боинг авиакомпании долетел из Нью-Йорка до Лондона за 4 часа 56 минут.