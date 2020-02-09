Пять палуб, бассейны и студия йоги. Билл Гейтс купил суперяхту за $645 миллионов на жидком водороде

Один из богатейших людей мира Билл Гейтс за 645 млн долларов приобрел суперяхту, которая работает на жидком водороде. Об этом сообщает Daily Mail.

Гейтс приобрел суперяхту Aqua, проект которой был представлены на яхт-шоу в Монако в прошлом году. Роскошный корабль длиной 112 метров состоит из пяти палуб, вмещающих 14 гостей, 31 члена экипажа, тренажерный зал, студию йоги, салон красоты, массажный кабинет и каскадный бассейн на задней палубе.

Самая впечатляющая особенность суперяхты заперта в трюме – два 28-тонных герметичных резервуара, которые охлаждены до -253C и заполнены жидким водородом, который питает корабль.

64-летний Гейтс регулярно отдыхает на суперяхтах, но впервые решился на покупку судна. Ранее миллиардер лишь арендовал яхты на время летних каникул в Средиземном море.

По предварительным данным, судно будет готово к выходу в открытое море не ранее 2024 года.

Известно, что водород прокачивается через специальные тип топливного элемента, который преобразует его в электричество, выделяя при этом только воду, которую можно безопасно перекачивать в океан.

Несмотря на нестандартный источник топлива, судно может развивать 17 узлов и преодолевать 3750 миль, прежде чем ему потребуется дозаправка. Расстояние сравнимо с атлантическим переходом из Нью-Йорка в Саутгемптон, Великобритания.

Когда были обнародованы планы по постройке Aqua, они были всего лишь концепцией, но решение Гейтса о покупке изменило ситуацию. Дизайнер Aqua Сандер Синот надеется, что это посодействует появлению более экологического класса суперяхт.

Кроме этого, на суперяхте также установлены резервные двигатели, которые будут работать на дизельном топливе из-за недостатка заправочных станция для водорода. Другие особенности яхты включают рулевую рубку, которая выглядит как комический корабль, огромную центральную лестницу, огибающую фонтан.

На задней палубе есть две развлекательные зоны, каскадный бассейн, шезлонги и обеденная зона на открытом воздухе. Также есть место для хранения 9-метровых лодок, который используются для того, чтобы добраться с яхты на берег и обратно.

Как ранее сообщал Фокус: