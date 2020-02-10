Трамп объяснил увольнение ключевого свидетеля в деле импичмента из Совета по нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп прокомментировал отстранение от должности эксперта по вопросам Украины в Совете национальной безопасности, одного из ключевых свидетелей в деле по импичменту подполковника Александра Виндмана.

Об этом американский лидер написал в Twitter.

"В фейковых новостях CNN и MSDNC продолжают говорить про подполковника Виндмана так, будто я должен думать только о том, насколько он прекрасен. На самом деле я его не знаю, никогда не разговаривал с ним и не встречался с ним. Но он был очень недисциплинированным, неправильно сообщал о содержании моих "идеальных" звонков...", – написал Трамп.

"Он также получил плохую рекомендацию от своего руководителя, который также сообщил, что у Виндмана были проблемы с подчинением и утечкой информации", – добавил президент США.

Подполковник армии США Александ Виндман является потомком украино-американских иммигрантов. После ранения в Ираке он получил награду "Пурпурное сердце" .

Как ранее сообщал Фокус:

29 октября стало известно, что впервые в Конгрессе даст показания чиновник, слышавший разговор Трампа и Зеленского. Виндман дважды регистрировал внутренние жалобы, руководствуясь своим "чувством долга".

Согласно его показаниям, в опубликованной стенограмме разговора отсутствуют некоторые фразы касательно экс-вице-президента США Джо Байдена. Также в документе опущены неоднократные упоминания Трампом выступления Байдена с рекомендацией уволить Виктора Шокина с поста генерального прокурора Украины.

После разрушительных показаний Виндмана, Трамп посоветовал чиновнику перечитать транскрипцию звонка.