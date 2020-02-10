Трамп объяснил увольнение ключевого свидетеля в деле импичмента из Совета по нацбезопасности

2020-02-10 07:57:02

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По словам американского лидера, все дело в дисциплине

Президент США Дональд Трамп прокомментировал отстранение от должности эксперта по вопросам Украины в Совете национальной безопасности, одного из ключевых свидетелей в деле по импичменту подполковника Александра Виндмана. 

Об этом американский лидер написал в Twitter.

"В фейковых новостях CNN и MSDNC продолжают говорить про подполковника Виндмана так, будто я должен думать только о том, насколько он прекрасен. На самом деле я его не знаю, никогда не разговаривал с ним и не встречался с ним.  Но он был очень недисциплинированным, неправильно сообщал о содержании моих "идеальных" звонков...",  – написал Трамп.

"Он также получил плохую рекомендацию от своего руководителя, который также сообщил, что у Виндмана были проблемы с подчинением и утечкой информации",  – добавил президент США.

Подполковник армии США Александ Виндман является потомком украино-американских иммигрантов. После ранения в Ираке он получил награду "Пурпурное сердце" . 

Как ранее сообщал Фокус:

  • Согласно его показаниям, в опубликованной стенограмме разговора отсутствуют некоторые фразы касательно экс-вице-президента США Джо Байдена. Также в документе опущены неоднократные упоминания Трампом выступления Байдена с рекомендацией уволить Виктора Шокина с поста генерального прокурора Украины.
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