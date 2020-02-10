Премьер Малайзии призвал Трампа уйти в отставку, чтобы "спасти Америку"

Мир
Махатхир Мохамад заявил, что американцы  – хорошие люди, но не президент Трамп

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад  раскритиковал президента Дональда Трампа в связи с политикой США на Ближнем Востоке,  и призвал его уйти в отставку ради спасения Америки. Об этом сообщает малазийское издание Star.

"Американцы  – хорошие люди, но не президент Трамп. Я призвал его уйти в отставку для спасения Америки",  – заявил Мохамад.

Малазийский премьер также сказал, что будет разговаривать с Китаем, чтобы поддержать палестинцев в их борьбе против израильских сил. По его словам, немусульманские крупные державы, такие как Китай, Япония и южная Корея тоже должны быть озабочены действиями Израиля в отношении палестинцев, потому что дело касается нарушений прав человека.

Напомним, президент США Дональд Трамп выступил с общенациональным обращением, в котором изложил свои предложения по урегулированию палестино-израильского конфликта. Его "сделка века" предполагает сосуществование двух государств. По мнению лидера США, его план – это последний шанс для Палестины стать полноценным государством.

"Сделка века" подразумевает, что:

  • Иерусалим останется неделимой столицей Израиля;
  • Палестина должна отказаться от террора;
  • площадь Палестины фактически удвоится;
  • Палестина получит столицу в Восточном Иерусалиме;
  • США откроют посольство для палестинцев в Восточном Иерусалиме;
  • США помогут палестинцам создать государство;
  • Палестина получит $50 млрд инвестиций.

Как ранее сообщал Фокус: