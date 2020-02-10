Премьер Малайзии призвал Трампа уйти в отставку, чтобы "спасти Америку"
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад раскритиковал президента Дональда Трампа в связи с политикой США на Ближнем Востоке, и призвал его уйти в отставку ради спасения Америки. Об этом сообщает малазийское издание Star.
"Американцы – хорошие люди, но не президент Трамп. Я призвал его уйти в отставку для спасения Америки", – заявил Мохамад.
Малазийский премьер также сказал, что будет разговаривать с Китаем, чтобы поддержать палестинцев в их борьбе против израильских сил. По его словам, немусульманские крупные державы, такие как Китай, Япония и южная Корея тоже должны быть озабочены действиями Израиля в отношении палестинцев, потому что дело касается нарушений прав человека.
Напомним, президент США Дональд Трамп выступил с общенациональным обращением, в котором изложил свои предложения по урегулированию палестино-израильского конфликта. Его "сделка века" предполагает сосуществование двух государств. По мнению лидера США, его план – это последний шанс для Палестины стать полноценным государством.
"Сделка века" подразумевает, что:
- Иерусалим останется неделимой столицей Израиля;
- Палестина должна отказаться от террора;
- площадь Палестины фактически удвоится;
- Палестина получит столицу в Восточном Иерусалиме;
- США откроют посольство для палестинцев в Восточном Иерусалиме;
- США помогут палестинцам создать государство;
- Палестина получит $50 млрд инвестиций.
Как ранее сообщал Фокус:
- "Сделку века" от Трампа поддержал премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.
- Президент Палестинской администрации Махмуд Аббас назвал предложенный Трампом план мира на Ближнем Востоке "пощечиной века". Также Аббас заявил, что готов вести переговоры с Израилем при посредничестве РФ, ООН, ЕС и США.
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Лига арабских государств отказалась сотрудничать с американской стороной для выполнения плана урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной.
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