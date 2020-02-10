300-метровый монумент будет воздвигнут в честь 30-летия независимости Туркменистана

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов предложил возвести уникальный монумент в честь 30 годовщины независимости страны. Он считает целесообразным построить на самой возвышенной площадке Ашхабада стелу высотой 300 метров. Об этом сообщило государственное агентство ТДХ.

Завершить строительство планируется к 30-летию независимости, который отметят 27 сентября 2021 года.

Местгные СМИ отмечают, что это не внезапная идея Бердымухамедова, которая возникла только сейчас. О некоем готовящемся к строительству объекте стало известно 27 января, когда президенту показывали план застройки Ашхабада, на котором были отмечены две точки, где будут возведены неизвестные объекты.

Позднее, когда Бердымухамедов объезжал столичные стройки, на демонстрировавшихся ему проектах можно было заметить эскизы неких высотных монументов.

Отметим, что в Ашхабаде уже существует монумент, построенный к десятилетию независимости в 2001 году, именуемый в народе "осьминожкой".

Как ранее сообщал Фокус: