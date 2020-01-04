Гурбангулы Бердымухамедов не первый удивляет своими талантами

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов устроил новогодний корпоратив для чиновников и выступил на нем в роли диджея. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на YouTube - канал Mukam.

"Почти час он ставил свои треки, параллельно объясняя, как работает диджейская установка, что такое сэмпл, как миксовать музыку и накладывать на нее спецэффекты", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Бердымухамедов не первый удивляет своими талантами. В апреле 2019 года в честь Национального праздника ахалтекинского скакуна он зачитал рэп о своем коне. Президент выступил вместе со своим внуком, который является автором музыки.

Как ранее писал Фокус:

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и его внук Керим исполнили советский хит "Каракум" в новой аранжировке.

Ранее Гурбангулы Бердымухамедов подписал закон, запрещающий показывать в фильмах и ТВ-программах секс, насилие и вредные привычки. Закон также призывает создавать "положительный образ" страны.