Танцы онкологов на столах: почему украинцев возмутил корпоратив врачей из Ровно

Скандальная вечеринка онкологов возмутила украинцев и привлекла внимание местной власти. После инцидента несколько сотрудников медицинского центра написали заявление об увольнении. Фокус выяснил, стоило ли наказывать бюджетников за праздник во время войны.

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На выходных в Ровно разразился скандал. Врачи областного противоопухолевого центра после научно-практической конференции, которая переросла в пышный корпоратив, танцевали на столах. Видео с вечеринки попало в Интернет и вызвало негодование украинцев.

Многие осудили поведение врачей, считая, что во время войны нельзя проводить шумные мероприятия. Скандал оказался настолько громким, что привлек внимание местной власти. Ее представители заявили, что примут все необходимые меры, чтобы наказать гуляющих врачей. И уже в понедельник, 2 сентября, несколько сотрудников написали заявление об увольнении.

Танцы на столах во время войны — недопустимо?

Видео, на котором врачи Ровенского областного противоопухолевого центра танцуют на столах, опубликовала в Facebook местная журналистка Ольга Пидгорецкая.

"Врачи КП "Ровенский областной противоопухолевый центр" Ровенского областного совета на научно-практической конференции на тему "Актуальные вопросы радиационной онкологии в Украине" в гостинично-ресторанном комплексе "София". Для меня вопрос не в празновании, а в форме этого действа", — написала она.

Журналистка также добавила ссылки на некоторые скандальные материалы о якобы злоупотреблениях в Ровенском противоопухолевом центре, в которых, по ее словам фигурируют участники танцев. И отметила, что, к сожалению, расследования СМИ о, предположительно, коррупции не вызывают такой реакции местной власти, как видеоролик с корпоратива.

В комментариях к посту Пидгорецкой немало тех, кто осуждает поведение врачей во время корпоратива. Некоторые даже предлагают им за подобную "распущенность" отправиться на фронт.

"Нам в подразделение нужны боевые медики!", — написал пользователь Facebook.

Нашлись и те, кто не считает поведение врачей, отдыхающих в ресторане, предосудительным.

"Ну, отдыхают себе люди, в закрытом заведении. Вам какое дело. Разные концерты, разные фудфесты — это нормально, а тут, видишь, преступников или предателей нашли", — написал другой пользователь Facebook.

В ответ ему дали понять, что врачи государственного учреждения не могут позволять себе подобные вольности.

"Ровенский областной онкодиспансер — государственное учреждение, которое финансируется за наши налоги, если вы из Луцка этого не знали", — написала украинка.

Вечеринка не осталась без внимания со стороны местной власти. Глава Ровенской ОВА Александр Коваль почти сразу заявил, что танцы на столах во время войны недопустимы.

А глава Ровенского областного совета Андрей Карауш сообщил, что некоторых врачей ждет увольнение.

Позже в понедельник, 2 сентября, стало известно, что директор Ровенского областного противоопухолевого центра Григорий Максимяк взял всю ответственность за инцидент на себя и написал заявление об увольнении. Также поступили три его заместителя, о чем сообщил Карауш.

По информации ровенского Telegram-канала "Штирлиц", речь идет о медицинском директоре Александре Ткаче, заместителе медицинского директора по хирургической работе Лилии Курушине и заместителе медицинского директора по клинической онкологии Татьяне Щигловской.

Карауш добавил, что медицинское учреждение работает в плановом режиме и людям оказывают помощь. Исполнение обязанностей руководителя возложено на заведующего абдоминальным отделением этого предприятия Сергея Михайловского.

"Это история, которая должна предостеречь других, что во время войны такое поведение — позорное и просто недопустимое. А в противоопухолевом центре мы сформируем новую команду, которая будет работать по-другому и в соответствии с требованиями времени, адекватности, культуры. Об этом мы думали, сейчас решения еще нет, для подбора людей берем время", — отметил глава Ровенского областного совета.

Реакция людей на скандал в Ровно — результат долгой войны

По словам политического эксперта Олега Постернака, местные власти не должны были реагировать на подобного рода скандальные истории, поскольку танцующие на корпоративе врачи не нарушили закон.

"Местным властям стоит заниматься благоустройством, электроэнергией, транспортом, образованием и здравоохранением, а не участием в публичных кампаниях по критике. Это все не должно напоминать прошлое столетие, когда велась идеологическая борьба за нормы поведения людей. Местная власть должна заниматься своей компетенцией в соответствии с законом о местном самоуправлении и не лезть в публичные разборки. Какая-то часть общества осуждает поведение, другая — нет, но это должно остаться вне компетенции местной власти", — считает эксперт.

По мнению Постернака, осуждающая реакция украинцев — результат большого стресса от войны. Каждый старается загладить его по-разному. И поскольку общество травмировано, оно не может адекватно воспринять подобную картину.

"Тяжесть военного положения должна иметь выход. И лучше пускай напряжение выходит через такие ситуации на вечеринках, нежели через правонарушения, алкоголизм или наркоманию. Лучше пускай это будет поведение, которое не вписывается в рамки кем-то когда-то установленные. Но оно не угрожает безопасности и здоровью людей. С точки зрения моральных канонов, может быть, это не вписывается в чьи-то правила и чьи-то нормы. Но у нас не тоталитарное общество. Нет групп, которые устанавливают стандарты и нормативы поведения в частной жизни", — добавляет эксперт.

Постернак вспоминает, что во время войны часть общество по-прежнему предъявляет завышенные стандарты к тем, кто не ставит свою жизнь на паузу. Но одно дело, когда народные депутаты под видом поездки в командировку отправляются отдыхать на Мальдивы, нарушая закон, другое дело — врачи, устроившие корпоратив.

"Любой психолог, который имеет соответствующее образование, подтвердит, что в напряженных ситуациях должен быть выход. Если этот выход осуществляется через праздные мероприятия, в которых участвует человек, это не вредит психике. Это вредит только психике тех, кто не способен себе позволить это. Либо устанавливает какие-то внутренние преграды и не готов выпустить пар, а начинает искать повод и причину, чтобы оправдать это ненавистью к другому человеку", — резюмирует эксперт.

Напомним, пышные вечеринки во время войны в Украине не редкость. Так во Львове в прошлом году состоялось громкое празднование свадьбы Олега Захарова — фигуранта дела о блогерах, устраивавших вечеринки в Киеве, где спаивали девушек и совершали над ними сексуальное насилие. Мероприятие прошло в одной из самых дорогих гостиниц Edem Resort Medical & Spa", а ведущим на мероприятии был популярный комедийный актер Юрий Ткач.

В то же время состоялась еще одна пышная свадьба — экспрокурора Ростислава Ильницкого и сотрудницы ДБР Роксоланы Москвы. Один только торт обошелся молодоженам примерно в 100 тысяч гривен.