Пир во время войны: в Ровно медики-онкологи танцевали на столах (видео)

Врачи Ровенского областного противоопухолевого центра организовали пышную закрытую вечеринку. На видеокадрах с мероприятия можно увидеть обильное количество блюд и людей, танцующих под ритмичную украинскую музыку.

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Научная конференция по онкологии в городе Ровно прошла зажигательно: медики организовали закрытую вечеринку с танцами на столах. Видео опубликовала в Facebook местная журналистка Ольга Подгородецкая.

Врачи из Ровенского областного противоопухолевого центра местного облсовета отмечали успешное проведение конференции на тему "Актуальные вопросы радиационной онкологии в Украине" в гостинично-ресторанном комплексе "София", отмечает журналистка.

Подгорецкая акцентирует внимание, что проблема инцидента заключается не в самом факте празднования, а в форме его проведения. На кадрах можно увидеть просторный ресторанный зал, обильное количество поданных гостям блюд и танцующих людей. На фоне звучит ритмичная украинская музыка.

"Я тоже проживаю свою лучшую жизнь, потому что завтра может прилететь [российская ракета] и 37 лет бывает только раз. Но неужели осознание сегодняшних реалий не имеет значения и не может быть корректирующим фактором вашего поведения? Для меня это сюр", — написала она.

Отметим, что буквально каждый день в Украине гибнут люди из-за российских обстрелов. К примеру в Харькове 30 августа ВС РФ ударили авиабомбами по жилому району города, в результате чего семь человек погибли.

Среди жертв — девочка 14 лет, убитая вблизи детской площадки. Также 97 человек получили ранения, в том числе десятимесячный младенец. Власти города 31 августа объявили день траура.

Власти обещают "кадровые решения"

Глава Ровенской ОВА Александр Коваль обратил внимание на празднование и отметил, что танцы на столах во время войны недопустимы.

"Меня, как и многих, возмутило видео, которое на днях появилось в сети. На нем развлекательная вечеринка с участием представителей областного противоопухолевого центра", — написал он в Telegram.

Cитуацию Коваль обсудил с главой Ровенского областного совета Андреем Караушем. Чиновники заключили, что "недостойное поведение требует соответствующих кадровых решений", которые уже скоро будут.

Глава Ровенского областного совета Андрей Карауш тоже осудил танцы на столах во время войны. В свою очередь Карауш сообщил, что был неприятно удивлен видео с медработниками.

"[Танцевали] под песню об Украине… Конечно, у каждого свой этический порог, но откуда это, когда мы ежедневно оплакиваем наших Героев? Мы единодушны — последствия будут", — подчеркнул он.

Напомним, в Украине женщины-медики обязаны становиться на воинский учет. Начиная с сентября 2024 года их будут штрафовать за необновление данных в ТЦК.

Фокус также писал о возможном глобальном дефиците врачей в Украине. Наиболее сложная ситуация наблюдается с медсестрами и средним медперсоналом.