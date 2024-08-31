Бенкет під час війни: у Рівному медики-онкологи танцювали на столах (відео)

Лікарі Рівненського обласного протипухлинного центру організували пишну закриту вечірку. На відеокадрах можна побачити велику кількість страв і людей, які танцюють під ритмічну українську музику.

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Наукова конференція з онкології в місті Рівне була запальною: медики організували закриту вечірку з танцями на столах. Відео опублікувала у Facebook місцева журналістка Ольга Підгородецька.

Лікарі з Рівненського обласного протипухлинного центру місцевої облради відзначали успішне проведення конференції на тему "Актуальні питання радіаційної онкології в Україні" в готельно-ресторанному комплексі "Софія", зазначає журналістка.

Підгорецька наголошує, що проблема інциденту полягає не в самому факті святкування, а у формі його проведення. На кадрах можна побачити просторий ресторанний зал, велику кількість поданих гостям страв і людей, які танцюють. На тлі звучить ритмічна українська музика.

"Я теж проживаю своє найкраще життя, бо завтра може прилетіти [російська ракета] і 37 років буває тільки раз. Але невже усвідомлення сьогоднішніх реалій не має значення і не може бути коригувальним фактором вашої поведінки? Для мене це сюр", — написала вона.

Зазначимо, що буквально щодня в Україні гинуть люди через російські обстріли. Наприклад, у Харкові 30 серпня ЗС РФ вдарили авіабомбами по житловому району міста, унаслідок чого семеро людей загинули.

Серед жертв — дівчинка 14 років, убита поблизу дитячого майданчика. Також 97 осіб дістали поранення, зокрема десятимісячне немовля. Влада міста 31 серпня оголосила день жалоби.

Влада обіцяє "кадрові рішення"

Очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль звернув увагу на святкування і наголосив на тому, що танці на столах під час війни неприпустимі.

"Мене, як і багатьох, обурило відео, яке днями з'явилося в мережі. На ньому розважальна вечірка за участю представників обласного протипухлинного центру", — написав він у Telegram.

Ситуацію Коваль обговорив із головою Рівненської обласної ради Андрієм Караушем. Чиновники дійшли висновку, що "негідна поведінка потребує відповідних кадрових рішень", які вже незабаром будуть.

Голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш теж засудив танці на столах під час війни. Зі свого боку Карауш повідомив, що був неприємно здивований відео з медпрацівниками.

"[Танцювали] під пісню про Україну... Звичайно, у кожного свій етичний поріг, але звідки це, коли ми щодня оплакуємо наших Героїв? Ми одностайні — наслідки будуть", — наголосив він.

Нагадаємо, в Україні жінки-медики зобов'язані ставати на військовий облік. Починаючи з вересня 2024 року їх штрафуватимуть за неоновлення даних у ТЦК.

Фокус також писав про можливий глобальний дефіцит лікарів в Україні. Найскладніша ситуація спостерігається з медсестрами і середнім медперсоналом.