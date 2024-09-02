Танці онкологів на столах: чому українців обурив корпоратив лікарів із Рівного

Скандальна вечірка онкологів обурила українців і привернула увагу місцевої влади. Після інциденту кілька співробітників медичного центру написали заяву про звільнення. Фокус з'ясував, чи варто було карати бюджетників за свято під час війни.

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На вихідних у Рівному вибухнув скандал. Лікарі обласного протипухлинного центру після науково-практичної конференції, яка переросла в пишний корпоратив, танцювали на столах. Відео з вечірки потрапило в Інтернет і викликало обурення українців.

Багато хто засудив поведінку лікарів, вважаючи, що під час війни не можна проводити гучні заходи. Скандал виявився настільки гучним, що привернув увагу місцевої влади. Її представники заявили, що вживуть усіх необхідних заходів, щоб покарати лікарів, які гуляють. І вже в понеділок, 2 вересня, кілька співробітників написали заяву про звільнення.

Танці на столах під час війни — неприпустимо?

Відео, на якому лікарі Рівненського обласного протипухлинного центру танцюють на столах, опублікувала у Facebook місцева журналістка Ольга Підгорецька.

"Лікарі КП "Рівненський обласний протипухлинний центр" Рівненської обласної ради на науково-практичній конференції на тему "Актуальні питання радіаційної онкології в Україні" в готельно-ресторанному комплексі "Софія". Для мене питання не у святкуванні, а у формі цього дійства", — написала вона.

Журналістка також додала посилання на деякі скандальні матеріали щодо нібито зловживань у Рівненському протипухлинному центрі, у яких, за її словами, фігурують учасники танців. І зазначила, що, на жаль, розслідування ЗМІ про, імовірно, корупцію не викликають такої реакції місцевої влади, як відеоролик із корпоративу.

У коментарях до посту Підгорецької чимало тих, хто засуджує поведінку лікарів під час корпоративу. Дехто навіть пропонує їм за таку "розбещеність" вирушити на фронт.

"Нам у підрозділ потрібні бойові медики!", — написав користувач Facebook.

Знайшлися й ті, хто не вважає поведінку лікарів, які відпочивають у ресторані, негожою.

"Ну, відпочивають собі люди, у закритому закладі. Вам яке діло. Різні концерти, різні фудфести — це нормально, а тут, бачиш, злочинців або зрадників знайшли", — написав інший користувач Facebook.

У відповідь йому дали зрозуміти, що лікарі державної установи не можуть дозволяти собі таких свобод.

"Рівненський обласний онкодиспансер — державна установа, яка фінансується за наші податки, якщо ви з Луцька цього не знали", — написала українка.

Вечірка не залишилася без уваги з боку місцевої влади. Голова Рівненської ОВА Олександр Коваль майже одразу заявив, що танці на столах під час війни неприпустимі.

А голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш повідомив, що на деяких лікарів чекає звільнення.

Пізніше в понеділок, 2 вересня, стало відомо, що директор Рівненського обласного протипухлинного центру Григорій Максим'як узяв усю відповідальність за інцидент на себе і написав заяву про звільнення. Так само вчинили три його заступники, про що повідомив Карауш.

За інформацією рівненського Telegram-каналу "Штірліц", йдеться про медичного директора Олександра Ткача, заступника медичного директора з хірургічної роботи Лілію Курушину та заступника медичного директора з клінічної онкології Тетяну Щигловську.

Карауш додав, що медичний заклад працює в плановому режимі і людям надають допомогу. Виконання обов'язків керівника покладено на завідувача абдомінального відділення цього підприємства Сергія Михайловського.

"Це історія, яка має застерегти інших, що під час війни така поведінка — ганебна і просто неприпустима. А в протипухлинному центрі ми сформуємо нову команду, яка працюватиме по-іншому і відповідно до вимог часу, адекватності, культури. Про це ми думали, зараз рішення ще немає, для підбору людей беремо час", — зазначив голова Рівненської обласної ради.

Реакція людей на скандал у Рівному — результат довгої війни

За словами політичного експерта Олега Постернака, місцева влада не мала реагувати на такі скандальні історії, оскільки лікарі, які танцювали на корпоративі, не порушили закон.

"Місцевій владі варто займатися благоустроєм, електроенергією, транспортом, освітою та охороною здоров'я, а не участю в публічних кампаніях з критики. Це все не повинно нагадувати минуле століття, коли велася ідеологічна боротьба за норми поведінки людей. Місцева влада має займатися своєю компетенцією відповідно до закону про місцеве самоврядування і не лізти в публічні розбірки. Якась частина суспільства засуджує поведінку, інша — ні, але це має залишитися поза компетенцією місцевої влади", — вважає експерт.

На думку Постернака, осудлива реакція українців — результат великого стресу від війни. Кожен намагається загладити його по-різному. І оскільки суспільство травмоване, воно не може адекватно сприйняти таку картину.

"Тяжкість воєнного стану повинна мати вихід. І краще нехай напруга виходить через такі ситуації на вечірках, ніж через правопорушення, алкоголізм чи наркоманію. Краще нехай це буде поведінка, яка не вписується в межі кимось колись встановлені. Але вона не загрожує безпеці та здоров'ю людей. З погляду моральних канонів, можливо, це не вписується в чиїсь правила і чиїсь норми. Але в нас не тоталітарне суспільство. Немає груп, які встановлюють стандарти і нормативи поведінки в приватному житті", — додає експерт.

Постернак згадує, що під час війни частина суспільства, як і раніше, висуває завищені стандарти до тих, хто не ставить своє життя на паузу. Але одна справа, коли народні депутати під виглядом поїздки у відрядження вирушають відпочивати на Мальдіви, порушуючи закон, інша справа — лікарі, які влаштували корпоратив.

"Будь-який психолог, який має відповідну освіту, підтвердить, що в напружених ситуаціях має бути вихід. Якщо цей вихід здійснюється через святкові заходи, в яких бере участь людина, це не шкодить психіці. Це шкодить тільки психіці тих, хто не здатен собі дозволити це. Або встановлює якісь внутрішні перепони і не готовий випустити пару, а починає шукати привід і причину, щоб виправдати це ненавистю до іншої людини", — резюмує експерт.

Нагадаємо, пишні вечірки під час війни в Україні не рідкість. Так у Львові торік відбулося гучне святкування весілля Олега Захарова — фігуранта справи про блогерів, які влаштовували вечірки в Києві, де споювали дівчат і чинили над ними сексуальне насильство. Захід відбувся в одному з найдорожчих готелів Edem Resort Medical & Spa", а ведучим на заході був популярний комедійний актор Юрій Ткач.

Водночас відбулося ще одне пишне весілля — експрокурора Ростислава Ільницького та співробітниці ДБР Роксолани Москви. Один тільки торт обійшовся молодятам приблизно в 100 тисяч гривень.