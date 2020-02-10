13 февраля министры здравоохранения стран ЕС проведут чрезвычайное совещание по коронавирусу

Поскольку коронавирус поражает все больше стран, то 13 февраля в Брюсселе состоится чрезвычайное совещание министров здравоохранения стран ЕС для обсуждения ситуации. Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Стефан де Кеерсмэкер на брифинге

Член ЕК по кризисному управлению Янез Ленарчич призвал к координации действий международного сообщества в борьбе с эпидемией коронавируса. "Крайне важно, чтобы все международное сообщество сосредоточилось на усилиях по обеспечению готовности и реагированию на борьбу с коронавирусом, исходя из международной солидарности", – заявил он.

В воскресенье, 9 февраля 95 граждан ЕС были вывезены из Уханя на самолете, предоставленном Великобританией. После активации в конце января по инициативе Франции механизма гражданской защиты ЕС 558 человек уже прилетели из Уханя тремя рейсами, которые были профинансированы ЕС.

ЕС объявил о выделении 10 млн евро в рамках своей программы исследований и инноваций Horizon 2020 для поддержки исследований нового коронавируса.

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