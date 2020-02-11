Кремль: курировать "украинский вопрос" будет Дмитрий Козак

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заместитель главы администрации президента и вице-премьер России Дмитрий Козак стал куратором "украинского вопроса". Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Во время общения с журналистами Пескову был задан вопрос о роли Козака в обмене пленными, а также о кураторстве "украинской темой".

"По крайней мере, я сейчас могу констатировать, что да, Козак занимается и будет продолжать заниматься в своей новой должности украинскими делами и вопросами интеграции", – ответил Песков.

По его словам, точная формулировка будет зафиксирована в распределении обязанностей, которые пока "не формализованы".

В то же время Песков подтвердил, что указ об отставке бывшего главного куратора "украинского вопроса" Владислава Суркова до сих пор не подписан.

Как ранее сообщал Фокус:

Помощник президента Зеленского Андрей Ермак заявил, что заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак больше настроен на диалог с Украиной, чем помощник Владимира Путина Владислав Сурков.