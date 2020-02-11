Пропавшего в Грузии украинца нашли мертвым в горах

В горах Грузии в районе города Местиа нашли мертвым ранее пропавшего украинского туриста. Об этом сообщает телекомпания Rustavi2.

Отмечается, что мужчина был похоронен под лавиной, которая сошла с одного из склонов горнолыжного курорта Тетнульд. Его два дня искали спасатели Службы по управлению чрезвычайными ситуациями и местные добровольцы.

Поиски начались после того, как украинский турист не вернулся в гостиницу. Об этом сообщает "Грузия-online" со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайным ситуациями республики.

Накануне в районе вершины Тетнульд сошли сразу две лавины. В этом районе оказались четыре туриста из Чехии. Спасатели оказали им помощь. Позже стало известно, что под лавину мог попасть еще один человек, в частности, украинский турист.

Как ранее сообщал Фокус:

В Словакии погибли украинская альпинистка и инструктор. Трагедия произошла на спуске с горы Видлова башня.

Ранее в украинской части Карпат спасатели нашли без сознания чешскую туристку. В спасательной операции участвовали 10 человек и две единицы спецтехники.