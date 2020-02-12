Google Chrome обещает защитить пользователей от опасных скачиваний из интернета

Google объявила, что браузер Chrome постепенно начнет гарантировать пользователям, что безопасные страницы (созданные на основе протокола HTTPS) загружают только безопасные файлы. Для этого она начнет блокировать так называемые смешанные загрузки контента (загрузки без HTTPS, которые начались на защищенных страницах). Об этом сообщается в корпоративном блоге Google.

HTTPS (от англ. HyperText Transfer Protocol Secure – безопасный протокол передачи гипертекста) – это расширение интернет-протокола HTTP, поддерживающее шифрование на основе криптографических протоколов SSL и TLS.

В компании напоминают, что небезопасно загруженные файлы представляют собой угрозу безопасности и конфиденциальности пользователей. Чтобы устранить эти риски, она и планирует в конечном итоге прекратить поддержку небезопасных загрузок в Chrome.

В качестве первого шага смешанные загрузки выбраны потому, что в настоящее время Chrome не дает пользователю никаких указаний на то, что его конфиденциальность и безопасность находятся под угрозой.

Начиная с версии Chrome 82 (будет выпущена в апреле 2020 года), браузер начнет предупреждать, а затем блокировать смешанные загрузки контента. Начнут с исполняемых файлов, которые представляют наибольшую опасность для пользователей, а последующие версии будут охватывать больше типов файлов.

План для настольных платформ следующий:

В Chrome 81 (будет выпущен в марте 2020 года) будет появляться консольное сообщение со всеми загрузками смешанного контента.

Chrome 82 (апрель 2020) будет предупреждать о загрузке исполняемых файлов смешанного контента(например, .exe).

Chrome 83 (июнь 2020) будет блокировать исполняемые файлы из смешанных загрузок и предупреждать о таких архивах (.zip) и образах дисков (.iso).

Chrome 84 (август 2020) будет блокировать исполняемые файлы, архивы и образы дисков и предупреждать обо всех других загрузках смешанного контента, кроме изображений, аудио, видео и текстовых форматов.

Chrome 85 (сентябрь 2020) будет предупреждать о смешанных загрузках изображений, аудио, видео и текста и блокировать все другие загрузки смешанного контента.

Chrome 86 (октябрь 2020) будет блокировать загрузку смешанного контента.

Google призывает разработчиков полностью перейти на HTTPS, чтобы избежать будущих ограничений и полностью защитить своих пользователей.

Как ранее сообщал Фокус: