Дело MH17: РФ предлагала судить в своей стране подозреваемых в сбитии самолета

Нидерланды отклонили просьбу Москвы о том, чтобы россиян, подозреваемых в причастности к крушению малазийского Боинга в 2014 году, судили в РФ.

Об этом сообщает Radio Free Europe/Radio Liberty со ссылкой на министра юстиции Нидерландов Ферда Грапперхауса.

Он заявил, что российская сторона в октябре 2019 года направила письмо, в котором просила Нидерланды рассмотреть вопрос о передаче уголовного преследования трех подозреваемых по делу о MH17 в Москву.

"Министерство юстиции и безопасности ответило, что передача уголовного производства в отношении трех российских подозреваемых властями Нидерландов не является возможной", – сообщил Грапперхаус в своем письме в парламент.

Он отметил, что суд над ними "является важным шагом в установлении правды и справедливости для всех 298 жертв рейса MH17 и их родственников".

По словам нидерландского министра, правительство страны уверено в независимости и высоком уровне своего правосудия.

Недавно Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четверым фигурантам дела по крушению Boeing рейса МН17 на востоке Украины. Ранее родственники погибших в авиакатастрофе сообщали, что среди подозреваемых Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. В 2014 году Грикин возглавлял "Минобороны "ДНР", Дубинский - ГРУ "ДНР", Пулатов - заведовал 2-м отделом ГРУ "ДНР", а Харченко - глава разведывательного батальона "Крот" 2-го отдела ГРУ "ДНР". Почти все подозреваемые являются россиянами, кроме Харченко.

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