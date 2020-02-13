Как в Голливуде. В Эквадоре киллеры переоделись в копа и врача, чтобы убить заключенного в больнице
В Эквадоре два киллера, в одежде полицейского и врача, застрелили в больнице заключенного, который пережил покушение в тюрьме. Об этом сообщает Daily Mail.
Инцидент произошел в городе Эсмеральдас, в больнице Дельфина Торрес, где был убит 33-летний Алекс Луго Сальтос, который был членом одного из местных картелей. В больнице заключенный проходил лечение после того, как в него выстрелил сокамерник.
Камеры видеонаблюдения в больнице зафиксировали, как в медучреждение вошли двое человек – один в форме полицейского, а второй – в халате врача. Они беспрепятственно прошли мимо регистрационной и поднялись к палате, в сопровождении настоящего полицейского.
Оказавшись на месте, один из убийц под дулом пистолета заставляет правоохранителя отдать пистолет, второго охранника у палаты также обезоруживают. Внутри палаты киллеры заставляют лечь на пол третьего охранника.
Далее киллеры убивают Сальтоса, а медсестры в больнице разбегаются от звука выстрелов.
Отмечается, что заключенный отбывал 26-летний срок за убийство и был дважды подстрелен сокамерником.
Двое подозреваемых были взяты под стражу. Согласно данным полиции, первый нападавший арестовывался в 2016 году за убийство, а второй – за незаконное хранение оружия в 2015 году.
Полиция конфисковала у подозреваемых два автомата и пистолет, который может принадлежать одному из полицейских.
По предположениям СМИ, убийство заключенного может быть связано с войной между конкурирующими бандами Лос-Чонерос и Лос-Лагартос.
Расследование убийства продолжается.
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