Как в Голливуде. В Эквадоре киллеры переоделись в копа и врача, чтобы убить заключенного в больнице

Жертвой стал 33-летний член картеля, выживший после покушения в тюрьме

В Эквадоре два киллера, в одежде полицейского и врача, застрелили в больнице заключенного, который пережил покушение в тюрьме. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в городе Эсмеральдас, в больнице Дельфина Торрес, где был убит 33-летний Алекс Луго Сальтос, который был членом одного из местных картелей. В больнице заключенный проходил лечение после того, как в него выстрелил сокамерник.

Камеры видеонаблюдения в больнице зафиксировали, как в медучреждение вошли двое человек – один в форме полицейского, а второй – в халате врача. Они беспрепятственно прошли мимо регистрационной и поднялись к палате, в сопровождении настоящего полицейского.

Оказавшись на месте, один из убийц под дулом пистолета заставляет правоохранителя отдать пистолет, второго охранника у палаты также обезоруживают. Внутри палаты киллеры заставляют лечь на пол третьего охранника.

Далее киллеры убивают Сальтоса, а медсестры в больнице разбегаются от звука выстрелов.

Отмечается, что заключенный отбывал 26-летний срок за убийство и был дважды подстрелен сокамерником.

Двое подозреваемых были взяты под стражу. Согласно данным полиции, первый нападавший арестовывался в 2016 году за убийство, а второй – за незаконное хранение оружия в 2015 году.

Полиция конфисковала у подозреваемых два автомата и пистолет, который может принадлежать одному из полицейских.

По предположениям СМИ, убийство заключенного может быть связано с войной между конкурирующими бандами Лос-Чонерос и Лос-Лагартос.

Расследование убийства продолжается.

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