18 млн человек без света: в Эквадоре произошел тотальный блэкаут (видео)

По словам журналистов, Эквадор уже несколько лет борется с энергетическим кризисом. Большая часть энергии в страну поступает из соседней Колумбии.

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Жители страны Эквадор в Южной Америке столкнулись с общенациональным блэкаутом в среду 19 июня. Так, по всей стране отключилось электричество. Об этом пишет Daily Express.

Министр энергетики Роберто Луке заявил, что отключение произошло из-за неисправности линии электропередачи. Из-за этого страна с населением 18 миллионов человек осталась без электроэнергии. Власти работают над решением этой проблемы.

"Немедленный отчет, который мы получили от CENACE (Национального центра контроля за энергоснабжением), заключается в том, что на линии электропередачи произошел сбой, который привел к каскадному отключению, поэтому в масштабах страны отсутствует подача электроэнергии", — заявил Люке.

Сообщается, что через несколько часов после происшествия электричество начало возвращаться в некоторые части столицы Кито.

Блэкаут в Эквадоре

В материале говорится, что Эквадор уже несколько лет борется с энергетическим кризисом, вызванным рядом факторов, включая неисправную инфраструктуру, отсутствие технического обслуживания и зависимость от импорта энергии. Большая часть энергии в страну поступает из соседней Колумбии, страны, которая также испытывает трудности с выработкой достаточного количества электроэнергии для собственного внутреннего потребления.

Ранее сообщалось, что на стратегическом объекте в Болгарии задержали украинца. Во время обыска у подозреваемого нашли дроны, фотоаппараты и другую технику. Сейчас эксперты проверяют, содержат ли снимки информацию, составляющие государственную тайну.

Также 18 июня стало известно, что 14 паломников в Мекке умерли от теплового удара во время хаджа. Температура в Саудовской Аравии поднимается до 50 градусов. И сейчас сообщается о 2700 случаях тепловых и солнечных ударов среди паломников.