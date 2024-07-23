"Недавно завершили обучение": в Раде ответили, сколько заключенных присоединились к ВСУ

По словам секретаря комитета по вопросам нацбезопасности Романа Костенко, среди осужденных есть уже как раненые, так и погибшие. Спрос призыва среди этой категории населения уменьшился, ведь основная часть мотивированных граждан уже пошли служить.

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В составе Вооруженных сил Украины уже практически 4 тысячи освобожденных заключенных. Некоторые из них приступили к выполнению боевых заданий. Об этом в комментарии изданию "Украинская правда" заявил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

По его словам, общее количество таких граждан, которые с тюрьмы приняли решение встать на защиту родины с оружием в руках, составляет 3,8 тысяч заключенных. Все они уже в составе ВСУ, а некоторые и вовсе находятся на фронте.

"Большинство из них недавно завершили обучение. Но среди них уже есть и раненые, и погибшие", — заявил Роман Костенко.

Отдельно секретарь комитета по нацбезопасности добавил, что на данный момент спрос на мобилизацию в ВСУ уменьшился, ведь основная часть мотивированных людей уже подписали контракт и начали служить.

В целом, Роман Костенко, в ряды Сил обороны удастся мобилизовать не менее 5 тысяч заключенных, но можно и больше, если создать возможность для призыва граждан, которые находятся в СИЗО. Он убежден, что тогда в службе удастся привлечь еще больше людей.

Напомним, 4 июля сообщалось, что в Украине не менее 5,5 тысяч заключенных захотели мобилизоваться в ВСУ. 31-летний украинец решил мобилизоваться и стать частью Сил обороны, хотя ему оставалось несколько дней до окончания наказания, рассказали журналисты. Сначала он колебался, но его убедил рекрутер одной из штурмовых бригад.