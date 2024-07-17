"Слушаются и все выполняют": командир рассказал, как воюют бывшие заключенные

По словам командиров 57-й ОМБр имени кошевого атамана Костя Гордиенко, бывшие осужденные более дисциплинированы, чем другие бойцы, и у них есть уважение к командованию подразделения.

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Бывшие заключенные, которые сейчас служат в Вооруженных силах Украины в составе 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко, зарекомендовали себя с положительной стороны. Большинство из них являются мотивированными на эффективными на поле боя. Об этом военному телевидению "Армия TV" заявил один из командиров этого подразделения.

"Более мотивированы, меньше жалуются и все выполняют, быстро учатся. Это очень приятно. Есть отдача от них. Они постоянно тренируются. Некоторые даже после занятий сами для себя проводят тренировки", — отметил командир.

По его словам, когда он узнал, что будет руководить подразделением из бывших заключенных, то немного волновался.

"Это мой первый опыт. И я немножко переживал, что это будет. И я очень рад, что я здесь, что работаю с ними. Мне нравится. Слушаются, все выполняют, есть уважение. Все хорошо", — уточнил командир.

Кроме того, заместитель командира батальона по психологической поддержке персонала отметил, что экс-заключенные даже более дисциплинированы, чем другие бойцы.

"Ими управлять немного даже легче, чем казалось. Они дисциплинированы, достаточно организованы. Задача поставлена и она выполнена. Не надо ходить и напоминать", — пояснил он.

Отметим, что эти бывшие заключенные сейчас воюют на Харьковском направлении.

В ОТГ "Харьков" сообщили, что это подразделение сформировано из добровольцев, которые сами приняли решение защищать страну.

"Эти мужчины мотивированы, патриотически настроены, неоднократно проявляли желание защищать Родину и с первого дня же рвались в бой", — говорится в сообщении.

Напомним, 8 мая Верховная Рада одобрила законопроект №11079-1, который позволяет определенным категориям заключенных мобилизоваться в ряды ВСУ.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что потенциально в Силы обороны могут мобилизовать от 15 до 20 тысяч осужденных.