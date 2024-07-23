"Нещодавно завершили навчання": у Раді відповіли, скільки ув'язнених приєдналися до ЗСУ

За словами секретаря комітету з питань нацбезпеки Романа Костенка, серед засуджених є вже як поранені, так і загиблі. Попит призову серед цієї категорії населення зменшився, адже основна частина мотивованих громадян уже пішли служити.

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У складі Збройних сил України вже майже 4 тисячі звільнених в'язнів. Деякі з них приступили до виконання бойових завдань. Про це в коментарі виданню "Українська правда" заявив секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

За його словами, загальна кількість таких громадян, які з в'язниці прийняли рішення встати на захист Батьківщини зі зброєю в руках, становить 3,8 тисяч ув'язнених. Усі вони вже у складі ЗСУ, а деякі й зовсім перебувають на фронті.

"Більшість із них нещодавно завершили навчання. Але серед них уже є і поранені, і загиблі", — заявив Роман Костенко.

Окремо секретар комітету з нацбезпеки додав, що наразі попит на мобілізацію в ЗСУ зменшився, адже основна частина вмотивованих людей уже підписали контракт і почали служити.

Загалом, Роман Костенко, до лав Сил оборони вдасться мобілізувати щонайменше 5 тисяч ув'язнених, але можна й більше, якщо створити можливість для призову громадян, які перебувають у СІЗО. Він переконаний, що тоді до служби вдасться залучити ще більше людей.

Нагадаємо, 4 липня повідомлялося, що в Україні щонайменше 5,5 тисяч ув'язнених захотіли мобілізуватися до ЗСУ. 31-річний українець вирішив мобілізуватися і стати частиною Сил оборони, хоча йому залишалося кілька днів до закінчення покарання, розповіли журналісти. Спочатку він вагався, але його переконав рекрутер однієї зі штурмових бригад.