Европа вместо России: в Беларуси подправят дизайн государственного герба
В Беларуси решили изменить дизайн государственного герба, чтобы он был более современным. Изменения в закон о государственных символах разработало министерство юстиции страны, сообщает Радио Свобода Беларусь.
"Именно от граждан звучало предложение изменить границы звезды, так как в предыдущем варианте границы очень четкие, и был какой-то милитаристский характер, как в военной звезде. Так вот от этого отошли, звезда стала более объемной", – пояснили в министерстве.
В ведомстве добавили, что эти изменения будут незначительными и над ними уже начал работать геральдический совет при президенте Беларуси.
В верхней части герба будет подкорректировано изображение звезды. Сейчас она представлена в плоскостном варианте, ее хотят сделать более объемной за счет наклона солнечных лучей.
"Это делается для того, чтобы изображение герба было более объемным. Сейчас все чаще говорят о 3D-изображениях, и нужно, чтобы герб смотрелся еще красивее", – сказали в пресс-службе министерства.
В обновленном дизайне изменится форма колосьев, контур страны станет золотым, а не зеленым, как сейчас. Также, снизу на гербе изменят угол наклона глобуса, и таким образом, России на глобусе станет меньше, а Европы наоборот – больше.
Изменится и изображение клевера и льна, а художественное решение ленты с надписью "Республика Беларусь" будет более четким.
Как ранее сообщал Фокус:
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