Скандал с трезубцем в Британии: Лондон выразил сожаления, в Киеве их считают недостаточными

Украина ожидает четкого ответа

Пресс-секретарь правительства Великой Британии выступил с официальным заявлением по поводу того, что украинский трезубец оказался в учебнике для полицейских о радикальных организациях.

Об этом сообщает пресс-служба британского посольства.

Лондон признает тризуб "главным элементом государственного герба Украины" и остается на позициях поддержки независимости и территориальной целостности Украины.

Посольство Украины в Великобритании заявило, что в реакции посольства Великобритании не говорится о том, исключат ли трезубец из перечня террористических символов, сообщает пресс-служба посольства.

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"И все же, нет четкого ответа на простой вопрос: будет ли удален тризуб, конституционный национальный символ и герб Украины, из Руководства по противодействию экстремизму. Просим дополнительных разъяснений с британской стороны", – заявили в посольстве.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко призвал удалить трезубец из пособия "Руководство по противодействию экстремизму" полиции Великобритании.

"Поскольку об этом жалеют. Пришло время пересмотреть Пособие, удалив украинский тризубец, который не принадлежит к нему", – написал Пристайко в Twitter.

Напомним, полиция Великобритании внесла изображение трезубца в антитеррористическое руководство, в котором перечисляется экстремистская символика. Документ был разослан медицинским работникам и преподавателям медперсонала, в рамках подготовки программы по борьбе с радикализацией.

В МИД Украины заявили, увязывание Государственного герба с экстремизмом оскорбляет чувства украинцев.

Как ранее сообщал Фокус:

В Польше за наклейку с трезубцем на машине возбудили дело против украинца.