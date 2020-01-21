Скандал с трезубцем в Британии: Лондон выразил сожаления, в Киеве их считают недостаточными
2020-01-21 09:40:27
Украина ожидает четкого ответа
Пресс-секретарь правительства Великой Британии выступил с официальным заявлением по поводу того, что украинский трезубец оказался в учебнике для полицейских о радикальных организациях.
Об этом сообщает пресс-служба британского посольства.
Лондон признает тризуб "главным элементом государственного герба Украины" и остается на позициях поддержки независимости и территориальной целостности Украины.
Посольство Украины в Великобритании заявило, что в реакции посольства Великобритании не говорится о том, исключат ли трезубец из перечня террористических символов, сообщает пресс-служба посольства.
"И все же, нет четкого ответа на простой вопрос: будет ли удален тризуб, конституционный национальный символ и герб Украины, из Руководства по противодействию экстремизму. Просим дополнительных разъяснений с британской стороны", – заявили в посольстве.
Глава МИД Украины Вадим Пристайко призвал удалить трезубец из пособия "Руководство по противодействию экстремизму" полиции Великобритании.
"Поскольку об этом жалеют. Пришло время пересмотреть Пособие, удалив украинский тризубец, который не принадлежит к нему", – написал Пристайко в Twitter.
Напомним, полиция Великобритании внесла изображение трезубца в антитеррористическое руководство, в котором перечисляется экстремистская символика. Документ был разослан медицинским работникам и преподавателям медперсонала, в рамках подготовки программы по борьбе с радикализацией.
В МИД Украины заявили, увязывание Государственного герба с экстремизмом оскорбляет чувства украинцев.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Польше за наклейку с трезубцем на машине возбудили дело против украинца.
- В Уссурийске (Приморский край, Россия) школьнику выдали грамоту за успехи в учебе, на которой вместо российского изображен украинский герб.