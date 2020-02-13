Путин хочет закрепить в Конституции понятие семьи: Пока я президент, у нас будут "папа" и "мама"

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею закрепить в Конституции норму, согласно которой семья это исключительно союз мужчины и женщины. По его словам, пока он является главой государства, однополые браки в России не будут узаконены.

Об этом сообщает РБК.

В ходе встречи с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию заместитель секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Ольга Баталина сообщила Путину о предложении закрепить в основном законе положение, согласно которому семьей может считаться только союз мужчины и женщины.

"Сегодня само понятие семьи требует защиты. Лет десять назад я точно даже не могла бы предположить, что на смену простым, понятным нам словам "мама" и "папа" могут прийти какие-то универсальные странные понятия "родитель № 1" и "родитель № 2", – сказала Баталина.

"Что касается "родителя № 1", "родителя № 2"... Пока я президент, у нас не будет "родителя № 1", будут "папа" и "мама", – сказал на это Путин.

Он добавил, что это предложение необходимо продумать, указав на разницу между семьей и браком.

"Семья, вы сказали, союз мужчины и женщины. А если это неполная семья, что тогда? Надо уточнить некоторые вещи. Брак – это союз мужчины и женщины, с семьей немножко по-другому. Но идея сама по себе правильная и должна быть поддержана, надо только подумать, в каких формулировках и где это сделать", – сказал Путин.

Как ранее сообщал Фокус:

Во Франции хотят упразднить понятия "отец" и "мать" в документах школьников. Вместо этого будут употребляться термины "родитель 1" и "родитель 2".

В 2014 году в Санкт-Петербурге впервые зарегистрировали брак между двумя девушками.