В Италии женщина притворялась монахиней, чтобы избежать тюрьмы

Итальянка избегала ареста в течение двух лет, выдавая себя за монахиню и прячась в монастырях на севере страны.

Об этом сообщает The Guardian.

47-летния женщина осуждена за мошенничество судом на Сицилии в конце 2017 года и заочно приговорена к двум годам тюрьмы.

Был выдан ордер на арест, но женщина сбежала с острова, скрыла свои следы и направилась на другой конец Италии, где она нашла убежище, притворившись монахиней.

По словам следователей, которые допросили некоторых из обманутых монахинь, женщина позвонила монастырям, притворившись "сестрой, ищущей помощи и утверждающей, что она тяжело больна".

Итальянская полиция рассказала, что женщина неоднократно меняла свою личность, когда она переезжала из монастыря в монастырь.

Монахини в одном из монастырей, которые в течение нескольких дней принимали женщину в бегах, сказали, что она представилась племянницей одной из их сестер. Другие говорили, что она просто назвала себя монахиней и больше не украшала свою историю. В одном из монастырей рассказали, что она даже притворялась старшей матерью – главой религиозной общины женщин.

Большинство монахинь, с которыми разговаривали правоохранители, описали ее как очень добрую женщину, которая завоевала доверие других сестер.

Однако на прошлой неделе ее поймали, когда монахиня из бенедиктинского монастыря в Галларате, провинция Варезе, что в Ломбардии, начала подозревать что она не та, за кого себя выдает и позвонила в полицию. По словам монахини, рассказы женщины "были полны противоречий", и она несколько раз меняла свою версию событий.

Полиция немедленно приехала в монастырь, где они задавали женщине вопросы о ее прошлом.

Следователи рассказали, что она очень охотно сотрудничала, но, похоже, не понимала основных биографических деталей. Они установили, что у нее была украденное удостоверение личности, и отвезли ее в полицейский участок, где опознали ее как женщину, которая была осуждена на Сицилии, и арестовали ее.

В дополнение к предыдущему обвинительному приговору, женщина сталкивается с новыми обвинениями в предъявлении ложных сведений.

Около 80% итальянцев считают себя католиками, и страна имеет богатую историю преступников, использующих религиозные маскировки, чтобы избежать правосудия.

В 2013 году 61-летний торговец наркотиками носил рясу священника при ввозе кокаина из Франции в автомобиле.

В течение многих лет босс сицилийской мафии Тото Рийна одевался как священник, чтобы посещать встречи с другими членами организации в регионе Калабрия. По словам босса сицилийской мафии Джузи Витале, другой босс, Бернардо Провенцано, время от времени одевался как епископ в течение 43 лет и был в бегах. Провенцано был окончательно арестован в 2006 году.

Как ранее сообщал Фокус:

Более тысячи мигрантов подняли бунт и сбежали из центра задержания в Мексике. Задержанные протестовали против плохих условий пребывания.

В Министерстве внутренних дел Уругвая заявили, что один из боссов итальянской мафии сбежал из тюрьмы через дыру в крыше здания.