Второй за месяц. На Великобританию снова обрушился шторм с ветром и дождями

В Великобританию пришел второй за месяц мощный шторм, который уже стал причиной гибели двоих человек. Об этом сообщает DW.

В Британской метеорологической службе говорят, что ураган "Деннис" принес с собой сильный ветер и большое количество осадков. Из-за непогоды были отменены сотни рейсов, а также частично приостановлена работа железной дороги в связи с наводнениями.

На территории страны было выпущено более 250 предупреждений, включая Англию, Шотландию и Уэльс. Ожидается, что из берегов может выйти река Нит, а в городе Понтипул уже разлилась река Тафф.

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Также в городе Тредегар уже выпало более 105 мм осадков, в другом населенном пункту Абердарон скорость ветра усилилась до 146 км/ч. В разных регионах Британии в помощь населению были привлечены военные и резервисты.

На восточном побережье Британии в море были найдены тела двух мужчин, которые предположительно утонули во время шторма.

На так давно, 9 февраля, на Британию обрушился шторм "Сиара", который стал причиной сотен наводнений по всей стране. Тогда скорость ветра достигала 149 км/ч. Больше всего от шторма пострадал Уэльс.

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