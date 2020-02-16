Под видом декоративных цветов. В Коста-Рике обнаружили рекордную партию кокаина
В Коста-Рике обнаружили рекордную за историю страны партию кокаина – более 5 тонн.
Об этом сообщает Министерство общественной безопасности страны в Twitter.
Незаконный груз обнаружили в грузовом контейнере в порту Лимон, его планировали отправить в Роттердам (Нидерланды). Согласно документам, в контейнере перевозили декоративные цветы.
По словам министра общественной безопасности страны Майкла Сото, это самая крупная партия наркотиков, которую когда-либо обнаруживали в Коста-Рике.
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