Под видом декоративных цветов. В Коста-Рике обнаружили рекордную партию кокаина

Незаконный груз весил более 5 тонн

В Коста-Рике обнаружили рекордную за историю страны партию кокаина – более 5 тонн.

Об этом сообщает Министерство общественной безопасности страны в Twitter.

Незаконный груз обнаружили в грузовом контейнере в порту Лимон, его планировали отправить в Роттердам (Нидерланды). Согласно документам, в контейнере перевозили декоративные цветы.

По словам министра общественной безопасности страны Майкла Сото, это самая крупная партия наркотиков, которую когда-либо обнаруживали в Коста-Рике.

Как ранее сообщал Фокус:

СБУ задержала двух торговцев наркотиками, которые наладили доставку марихуаны в Россию с помощью дронов.