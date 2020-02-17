Паника вокруг коронавируса. В Гонконге грабители украли 600 рулонов туалетной бумаги

В Гонконге вооруженные мужчины украли у службы доставки 600 рулонов туалетной бумаги на 218 долларов.

Об этом сообщает ВВС.

Жители региона чувствуют дефицит бытовых товаров, который возник из-за вспышки коронавируса Covid-19.

Полицейские задержали двух нападавших и изъяли часть похищенной туалетной бумаги.

Издание Apple Daily сообщает, что было похищено 600 рулонов туалетной бумаги на сумму около 1 695 гонконгских долларов (218 долларов США).

Несмотря на заверения правительства в том, что поставки провизии не затронуты вспышкой вируса, жители запасаются туалетной бумагой.

Маски для лица и дезинфицирующие средства для рук практически невозможно получить. сообщает издание. Власти считают, что панику вызывают ложные слухи в интернете и уверяют, что поставки продуктов и бытовых товаров остаются стабильными.

Как ранее сообщал Фокус:

За последние сутки количество людей, инфицированных китайским коронавирусом, увеличилось до 71 тысяч 334. Подтверждены 1775 смертей из-за вируса.