Паника вокруг коронавируса. В Гонконге грабители украли 600 рулонов туалетной бумаги
2020-02-17 11:10:26
Жители региона чувствуют дефицит на бытовые товары
В Гонконге вооруженные мужчины украли у службы доставки 600 рулонов туалетной бумаги на 218 долларов.
Об этом сообщает ВВС.
Жители региона чувствуют дефицит бытовых товаров, который возник из-за вспышки коронавируса Covid-19.
Полицейские задержали двух нападавших и изъяли часть похищенной туалетной бумаги.
Издание Apple Daily сообщает, что было похищено 600 рулонов туалетной бумаги на сумму около 1 695 гонконгских долларов (218 долларов США).
Несмотря на заверения правительства в том, что поставки провизии не затронуты вспышкой вируса, жители запасаются туалетной бумагой.
Маски для лица и дезинфицирующие средства для рук практически невозможно получить. сообщает издание. Власти считают, что панику вызывают ложные слухи в интернете и уверяют, что поставки продуктов и бытовых товаров остаются стабильными.
Как ранее сообщал Фокус:
- За последние сутки количество людей, инфицированных китайским коронавирусом, увеличилось до 71 тысяч 334. Подтверждены 1775 смертей из-за вируса.
- В целях борьбы с эпидемией власти китайской провинции Хубэй запретили всем жителям региона, включая 24 миллиона человек, проживающих в сельской местности, выходить из домов.