Началась эвакуация пассажиров с лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине из-за коронавируса

США, Канада, Южная Корея, Италия и Австралия, начали эвакуировать своих граждан с борта круизного лайнера Diamond Princess, который стоит в Йокогаме из-за коронавируса.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

К возвращению своих резидентов на родину приступил также Гонконг.

Всего на борту туристического лайнера Diamond Princess находятся около 3000 пассажиров из 50 стран, среди которых 25 украинцев, двое из которых заразились коронавирусом.

Kyodo News сообщает, что еще у 99 человек зафиксировали коронавирус на лайнере.

У 44 граждан США, находящихся на круизном лайнере, выявлен коронавирус, передает The Washington Post со ссылкой на директора Национального института инфекционных заболеваний Энтони Фаучи. По его словам, больные будут проходить лечение в медучреждениях Японии.

Украина пока не намерена эвакуировать своих граждан с Diamond Princess, заявили в консульском отделе посольства Украины в Японии, передает Громадське.

"У меня нет информации о намерениях эвакуировать граждан Украины. Я думаю, это обсуждается, но пока конкретной информации нет. К тому же следует понимать, что другие страны эвакуируют своих граждан, являющихся пассажирами, а все украинцы – члены экипажа судна", – отметила представительница посольства.



Как ранее писал Фокус:

Первыми 10 заразившимися на борту круизного лайнера были три японца, один турист из Гонконга, два австралийца, один американец и один член экипажа из Филиппин. Ни у одного из них не было серьезных симптомов.