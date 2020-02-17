Во Франции горнолыжный курорт пришлось посыпать снегом с вертолета

Во Франции горнолыжный курорт, расположенный в Пиренеях, был вынужден перенести снег с верхушек гор, чтобы не закрыться. Об этом сообщает The Guardian.

По словам глав местных советов, они были вынуждены предпринять "исключительный" шаг, чтобы защитить рабочие места. В этом году более мягкая зима оставила более низкие склоны гор без снега.

Так, чиновники разрешили курорту Luchon-Superbagnères провести экстренную операцию. Вертолет в течение двух часов перевез 50 тонн снега на нижние склоны, которые обычно используются новичками и лыжными школами.

Глава совета местного департамента Эрве Пунау подчеркнул, что стоимость операции будет многократно возмещена за счет бизнеса, который пришлось бы закрыт из-за отсутствия снега.

"Это стоило нам от 5-6 тыс. евро, но мы понимаем, что в долгосрочной перспективе инвестиции вернутся, увеличившись не менее чем в 10 раз", – заявил Пунау.

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Он также добавил, что на лыжной станции открыто от 50 до 80 рабочих мест, включая операторов подъемников, учителей лыжных школ, нянь, сотрудников магазина проката лыжного снаряжения и владельцев ресторанов.

"Мы не собираемся засыпать снегом всю лыжную станцию, но без экстренных мер нам пришлось бы закрыть огромную часть лыжной области. Во время предстоящих каникул трассы для новичков пользуются наибольшей популярность", – сообщил Пунау.

Чиновник признает, что решение было "не очень экологичным", но у местных властей не было выбора. Пунау утверждает, что повторять операцию по сбросу снега больше не будут.

Несмотря на это, французские экологи выразили своего негодование.

"Вместо того, чтобы адаптироваться к глобальному потеплению, мы сталкиваемся с двойной проблемой: чем-то энергозатратным, способствующим глобальному потеплению, и доступным только элитной группе людей, которые могут себе это позволить. Мир перевернулся с ног на голову", – заявил секретарь парии зеленых во Франции Бастиен Хо.

Стоит подчеркнуть, что каникулы в феврале-марте во Франции, известные как "зимние спортивные праздники", проходят в разных регионах в течение 6 недель и являются самым загруженным временем года для горных курортов страны.

В Пиренеях впервые вертолеты переносят снег с верхушек гор, но в Альпах подобные операции уже проводились.

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