Цена растет: британец продает на eBay десятилетний снежок за 65 тысяч фунтов стерлингов

Ли Теккаберри из Сассекса выставил на торги снежок, который десять лет хранил в морозилке. Мужчина решил его сохранить после "снежной битвы" по возвращению из паба с друзьями. Об этом пишет The Sun.

Ли рассказал, что вдохновился историей, когда снежок был продан за 10 тысяч фунтов стерлингов. Десять лет снежок хранился в его морозилке. Но теперь он развелся с женой, а артефакт занимает слишком много места, так что Ли решил с ним расстаться.

Тот самый снежок

Место, где был слеплен снежок

Ли Текаберри, слепивший снежок, с дочерью

Стартовая цена на eBay составляла всего 99 пенсов. С 10 февраля она не менялась, но после того, как о Ли написали СМИ, она начала расти. Сегодня было сделано несколько ставок, причем первая составляла 62 фунта, а сейчас цена выросла уже до 65 900 фунтов. И продолжает расти.

Все фото: eBay

Так что, если снежок не растает, то британец вполне может получить за него солидные деньги.

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