Минус Австралия и Новая Зеландия. General Motors ушла еще с двух убыточных рынков
General Motors (GM) прекратит производство и продажу автомобилей в Австралии и Новой Зеландии к 2021 году, сообщил Reuters. Одновременно с этим компания прекратит использовать торговую марку Holden, под которой выпускались автомобили для этих стран в 1948–2017 годах. Суммарные затраты компании на уход с рынков оцениваются в $1,1 млрд, включая затраты на продажу предприятия в Таиланде китайскому производителю Great Wall.
Около 600 рабочих мест будут потеряны в Австралии и Новой Зеландии, а продажа в Таиланде затронет около 1500 рабочих мест.
GM прекратила производство автомобилей Holden в октябре 2017 года. Тогда премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сказал, что GM получила от австралийцев в общей сложности не менее 2 млрд австралийских долларов. Премьер заявил, что, как и многие австралийцы, он рассержен на GM, которая "позволила бренду Holden угаснуть".
С 2015 года GM последовательно уходит с рынков, которые не относятся к ключевым для нее. Ключевые же: Северная и Латинская Америка, Китай и Южная Корея.
В 2015 году она закрыла производство Opel и Chevrolet в России, а спустя два года продала европейское подразделение, выпускающее автомобили Opel и Vauxhall, владельцам бренда Peugeot. Также компания отказалась от планов расширения бизнеса в Юго-Восточной Азии.
"GM сосредотачивается на рынках, где у нас есть правильные стратегии для получения стабильной прибыли", – сказала в своем заявлении председатель и главный исполнительный директор GM Мэри Барра. С момента вступления в должность в 2014 году она ставит на первое место получение прибыли, чем наращивание объема продаж и глобальное присутствие.
Глобальные продажи автомобилей GM
Как ранее сообщал Фокус:
- Продажи новых легковых автомобилей в ЕС в 2020 году упадут на 2%. Такой прогноз сделали эксперты Европейской ассоциации автомобильных производителей (ACEA).
- В 2019 году в Украине на учет было поставлено 88,5 тысяч новых легковых автомобилей, что на 8% больше показателя 2018 года.