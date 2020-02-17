Минус Австралия и Новая Зеландия. General Motors ушла еще с двух убыточных рынков

General Motors (GM) прекратит производство и продажу автомобилей в Австралии и Новой Зеландии к 2021 году, сообщил Reuters. Одновременно с этим компания прекратит использовать торговую марку Holden, под которой выпускались автомобили для этих стран в 1948–2017 годах. Суммарные затраты компании на уход с рынков оцениваются в $1,1 млрд, включая затраты на продажу предприятия в Таиланде китайскому производителю Great Wall.

Около 600 рабочих мест будут потеряны в Австралии и Новой Зеландии, а продажа в Таиланде затронет около 1500 рабочих мест.

GM прекратила производство автомобилей Holden в октябре 2017 года. Тогда премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сказал, что GM получила от австралийцев в общей сложности не менее 2 млрд австралийских долларов. Премьер заявил, что, как и многие австралийцы, он рассержен на GM, которая "позволила бренду Holden угаснуть".

С 2015 года GM последовательно уходит с рынков, которые не относятся к ключевым для нее. Ключевые же: Северная и Латинская Америка, Китай и Южная Корея.

В 2015 году она закрыла производство Opel и Chevrolet в России, а спустя два года продала европейское подразделение, выпускающее автомобили Opel и Vauxhall, владельцам бренда Peugeot. Также компания отказалась от планов расширения бизнеса в Юго-Восточной Азии.

"GM сосредотачивается на рынках, где у нас есть правильные стратегии для получения стабильной прибыли", – сказала в своем заявлении председатель и главный исполнительный директор GM Мэри Барра. С момента вступления в должность в 2014 году она ставит на первое место получение прибыли, чем наращивание объема продаж и глобальное присутствие.

Глобальные продажи автомобилей GM

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