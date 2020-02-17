Высочайшее мастерство: пилоты экстремально посадили крупнейший в мире самолет в бушующий шторм
Благодаря высочайшему мастерству пилотов в лондонском аэропорту Хитроу во время шторма совершил успешную посадку наибольший серийный пассажирский самолет в мире Airbus A380. Порывы ветра в районе взлетно-посадочной полосы достигали скорости 80 км/ч. Об этом сообщает Sky News.
Видео посадки самолета опубликовало в youtube On Demand News.
"Мастерство двух пилотов было зафиксировано на видео, когда они посадили крупнейший в мире пассажирский самолет на обочине взлетно-посадочной полосы во время борьбы с многочисленными порывами ветра в аэропорту Хитроу", – говорится в сообщении.
На видео видно, как самолет ненадолго "завис" над полосой, в то время как ветер сместил его с осевой линии взлетно-посадочной полосы на обочину, и приземлился почти как вертолет.
Самолет, принадлежащий компании Etihad, следовал из Абу-Даби в Лондон.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Великобританию пришел второй за месяц мощный шторм, который уже стал причиной гибели двоих человек. Ураган "Деннис" принес с собой сильный ветер и большое количество осадков.
- 9 февраля, на Британию обрушился шторм "Сиара", который стал причиной сотен наводнений по всей стране. Тогда скорость ветра достигала 149 км/ч. Больше всего от шторма пострадал Уэльс.