Самолет приземлился почти как вертолет

Благодаря высочайшему мастерству пилотов в лондонском аэропорту Хитроу во время шторма совершил успешную посадку наибольший серийный пассажирский самолет в мире Airbus A380. Порывы ветра в районе взлетно-посадочной полосы достигали скорости 80 км/ч. Об этом сообщает Sky News.

Видео посадки самолета опубликовало в youtube On Demand News.

Читайте также: Шторм помог самолету British Airways установить рекорд скорости над Атлантикой

"Мастерство двух пилотов было зафиксировано на видео, когда они посадили крупнейший в мире пассажирский самолет на обочине взлетно-посадочной полосы во время борьбы с многочисленными порывами ветра в аэропорту Хитроу", – говорится в сообщении.

На видео видно, как самолет ненадолго "завис" над полосой, в то время как ветер сместил его с осевой линии взлетно-посадочной полосы на обочину, и приземлился почти как вертолет.

Самолет, принадлежащий компании Etihad, следовал из Абу-Даби в Лондон.

Как ранее сообщал Фокус:

В Великобританию пришел второй за месяц мощный шторм, который уже стал причиной гибели двоих человек. Ураган "Деннис" принес с собой сильный ветер и большое количество осадков.