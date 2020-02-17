От коронавируса умер главврач больницы в Ухане, – СМИ (обновлено)
Главврач больницы в Ухане Лю Чжимин умер от коронавируса.
Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на китайское издание Red Star News.
Местное медиа уверяет, что информацию о смерти Лю Чжимин им подтвердили сразу несколько источников, в т.ч. в самой больнице в Ухане.
В больнице пока не дают никаких комментариев.
Также известно о смерти от коронавируса 59-летней медсестры, работавшей в этой же больнице.
Журналисты уточняют, что с высокой долей вероятности Лю Фан умерла из-за нехватки защитных костюмов.
"Мы глубоко расстроены из-за потери такой хорошей медсестры как Лю Фан", – говорится в заявлении госпиталя.
Обновлено 20:15
Врачи из провинции Хубэй, в которой находится Ухань, отрицают смерть Лю Чжимина и говорят, что сейчас он находится в реанимации.
Его состояние оценивается как критическое.
Как ранее сообщал Фокус:
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