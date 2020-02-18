Путин официально уволил Суркова

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Владислава Суркова от должности помощника президента РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Освободить Суркова Владислава Юрьевича от должности помощника президента Российской Федерации", – говорится в тексте документа.

Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, сообщает пресс-служба.

Как ранее сообщал Фокус:

25 января директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем Telegram-канале сообщил, что Владислав Сурков, занимавший пост помощника президента России Владимира Путина, покинул госслужбу.

Позже в Кремле опровергли данную информацию, заявив об отсутствии указа об отставке.