Путин официально уволил Суркова

Мир
О возможной отставке помощника президента РФ говорилось еще в конце января

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Владислава Суркова от должности помощника президента РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Освободить Суркова Владислава Юрьевича от должности помощника президента Российской Федерации", – говорится в тексте документа.

Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, сообщает пресс-служба.

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