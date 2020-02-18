Путин официально уволил Суркова
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Владислава Суркова от должности помощника президента РФ.
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Освободить Суркова Владислава Юрьевича от должности помощника президента Российской Федерации", – говорится в тексте документа.
Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, сообщает пресс-служба.
Как ранее сообщал Фокус:
- 25 января директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем Telegram-канале сообщил, что Владислав Сурков, занимавший пост помощника президента России Владимира Путина, покинул госслужбу.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на недавнюю новость про отставку помощника Путина Владислава Суркова, он продолжает курировать украинское направление.