В Австралии два самолета столкнулись в воздухе, есть жертвы
В Австралии рядом с городом Мельбурн в небе столкнулись два самолета, погибли четыре человека.
Об этом сообщает местный телеканал 9 News.
Место крушения находилось примерно в семи километрах к югу от школы летной подготовки в Мангалоре.
Оба самолета проходили летную подготовку во время крушения. Правоохранители находятся в процессе уведомления членов семьи погибших.
"Мы не уверены, почему оба самолета находились на одной и той же траектории", – сказал инспектор.
На борту одного из самолетов были стажер и инструктор.Он взлетел с аэродрома Мангалор и достиг 1200 метров, когда столкнулся с другим самолетом.
Оба самолета имели разрешение на нахождение в воздушном пространстве, но была ли у них радиосвязь до столкновения, пока неизвестно.
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