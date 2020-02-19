В Австралии два самолета столкнулись в воздухе, есть жертвы

В Австралии рядом с городом Мельбурн в небе столкнулись два самолета, погибли четыре человека.

Об этом сообщает местный телеканал 9 News.

Место крушения находилось примерно в семи километрах к югу от школы летной подготовки в Мангалоре.

Оба самолета проходили летную подготовку во время крушения. Правоохранители находятся в процессе уведомления членов семьи погибших.

"Мы не уверены, почему оба самолета находились на одной и той же траектории", – сказал инспектор.

На борту одного из самолетов были стажер и инструктор.Он взлетел с аэродрома Мангалор и достиг 1200 метров, когда столкнулся с другим самолетом.

Оба самолета имели разрешение на нахождение в воздушном пространстве, но была ли у них радиосвязь до столкновения, пока неизвестно.

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