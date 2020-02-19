Сотни миллиардов саранчи. Полчища насекомых взялись за скудный урожай Южного Судана

В продовольственном агентстве ООН заявили, что рои пустынной саранчи добрались до Южного Судана, перед этим опустошив в Сомали, Эфиопии, Кении и Уганде. Об этом сообщает ВВС.

Насекомые принялись пожирать посевы зерновых и пастбища в Южном Судане, который уже столкнулся голодом после завершения гражданской войны.

По данным ООН, в Восточной Африке может возникнуть продовольственный кризис, если нашествие насекомых не будет взято под контроль. Также госсекретарь США Майк Помпео пообещал выделить 8 млн долларов на борьбу с нашествием.

Нашествие саранчи в этом году в Кении было признано наихудшим за последние 70 лет, а в Сомали и Эфиопии за 25 лет.

Усилия местных властей по борьбе с саранчой до сих пор не дали существенных результатов. Воздушное распыление пестицидов считается самым эффективным способом уничтожения насекомых, но страны региона не имеют необходимых для этого ресурсов.

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Существуют реальные опасения, что рои увеличились до сотни миллиардов насекомых и будут расти дальше.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН заявила, что в Южный Судан через Уганду и переместились около 2 тыс. взрослых насекомых. Насекомые размножаются настолько быстро, что к июню их численность может вырасти в 500 раз.

На прошлой неделе ООН призвало международное сообщество предоставить 76 млн долларов для финансирования обработки пострадавших регионов пестицидами.

Стоит подчеркнуть, что около 60% населения Южного Судана сталкивается с нехваткой продовольствия, а нашествие саранчи заставит голодать еще большее количество людей, в том числе и детей, предупреждает правозащитная группа "Спасите детей". Даже без саранчи в этом году более 1,3 млн детей в возрасте от 5 лет будут страдать от острого недоедания.

В связи с нашествие насекомых Сомали объявила чрезвычайное положение. Правительство Эфиопии призвало к "немедленным действиям" для решения проблемы, затронувшей 4 из 9 штатов страны.

В Кении были подняты самолеты для распыления пестицидов в нескольких регионах. А Уганда привлекла военных для обработки пострадавших регионов.

Рои саранчи проникли в Африку из Йемена три месяца назад.

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