После Brexit: Греция надеется вернуть себе эллинские скульптуры

Правительство Греции считает, что выход Великобритании из ЕС дает возможность вернуть ей так называемые мраморы Элгина. Об этом пишет британская газета The Times.

Для этого Греция настояла, чтобы в новую версия мандата на торговые переговоры между ЕС и Великобританией было включено условие рассматривать "случаи, связанные с возвратом или компенсацией незаконно изъятых культурных объектов в страны их происхождения".

В этом требовании к Греции присоединились Италия, Испания и Кипр.

Представитель ЕС сообщил, что условие касается в большей мере контрабанды культурных ценностей и в меньшей – экспонатов, находящихся в музеях.

По словам представителя британского правительства, их позиция по артефактам остается неизменной: они продолжают находиться под ответственностью Британского музея и вопрос об их возвращении не рассматривается в рамках торговых переговоров.

Мраморы Элгина – собрание древнегреческого искусства, главным образом из Афинского акрополя, которое было привезено в Англию в начале XIX века лордом Элгином и ныне хранится в Британском музее.

Элгин, будучи британским послом в Константинополе во время наполеоновских войн, после долгих переговоров с турецким правительством принялся за собирание произведений древнегреческого искусства. Он мотивировал свои действия желанием спасти драгоценные артефакты от губительного воздействия времени, равнодушного отношения местного населения и от возможных в будущем военных действий.

Турецкое правительство, не проявлявшее интереса к шедеврам античности, разрешило вывоз всего собранного Элгином в Лондон. В 1816 году собрание было выкуплено правительством Британии у Элгина за 35 тыс.фунтов.

Практически с момента возрождения греческой государственности Греция требовала от Британии возвращения мраморов Элгина как неотъемлемой части национального достояния. Греки отказываются признать легитимным разрешение турецкого правительства на вывоз сокровищ из страны. Британская сторона, в свою очередь, указывает на то, что лордом Элгином двигали благие побуждения, и отказывается вернуть перемещенные ценности на землю древней Эллады.

Ввиду спорного статуса ценностей британское правительство ни разу не дало разрешения на их экспонирование за пределами страны. Исключение было сделано для выставки к 250-летию Эрмитажа в Санкт-Петербурге.

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