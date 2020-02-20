Коронавирус подстегнул мировой спрос на игры и приложения на $150 млрд

Мировой спрос на игры и другие онлайн-приложения вырос на $150 млрд за счет рекордного количества скачиваний китайскими пользователями. Об этом сообщила газета The Financial Times со ссылкой на данные аналитической компании AppAnnie.

За первую неделю февраля из интернет-магазина Apple в Китае было сделано 222 млн загрузок. Средняя недельная загрузка приложений в течение первых двух недель февраля выросла на 40% в сравнении со средним показателем за весь прошлый год. Аналитики AppAnnie считают, что "миллионы китайцев использовали мобильные приложения для поиска альтернативных способов возобновления повседневной деятельности". Загрузки образовательных приложений выросли из-за того, что школы во многих китайских городах остаются закрытыми из-за эпидемии коронавируса.

Акции Tencent, крупнейшего поставщика мобильных игр в Китае, находятся сейчас на 20-месячном максимуме, а рыночная капитализация компании превышает $500 млрд.

Динамика курса акций Tencent

Акции New Oriental Education, которая занимается онлайн-образованием, в этом году выросли на 17%. Сейчас они находятся на историческом максимуме.

Динамика курса акций New Oriental Education

Даниэль Ахмад, аналитик консалтинговой компании Niko Partners, отметил, что доходы от игровых приложений в Китае выросли на 12% по сравнению с предыдущим годом. Этот рост продолжится в последующие недели. Люди проводят больше времени за компьютерами, и это дает новые возможности для монетизации игр и приложений.

Как ранее сообщал Фокус: