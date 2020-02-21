Великий кинокритик: Трамп разнес киноакадемию за присуждение "Оскара" фильму "Паразиты"

Президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками, высказал недовольство присуждением "Оскара" фильму южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо "Паразиты".

"Насколько плохими были награды Киноакадемии в этом году, вы видели? И победителем стал... фильм из Южной Кореи. Что, черт возьми, это было? У нас достаточно проблем с Южной Кореей в сфере торговли, а они дают им награду за лучший фильм года? Это нормально? Такое вообще случалось раньше?", – заявил американский лидер.

В компании-производителе "Паразитов" NEON на слова Трампа отреагировали емко: "Разумеется, он не умеет читать".

Решение киноакадемии лидер США назвал "ужасным шагом", предложив вернуть в прокат фильм "Унесенные ветром".

Досталось от Трампа и известному голливудскому актеру Брэду Питту, который в этом году получил свой второй "Оскар" за роль второго плана в "Однажды в Голливуде".

"Сначала фильм из Южной Кореи, а затем награду получает Брэд Питт. Никогда не фанател от него. Он вышел на сцену и корчил мудреца", – заявил американский лидер.

Брэд Питт во время награждения высказал свое недовольно тем, что при рассмотрении дела об импичменте в Сенате не заслушали экс-советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона, хотя тот мог знать детали, которые ранее не обсуждались.

Получивший в 2020 году "Оскар" фильм Паразиты, снятый режиссером Пон Джун Хо – является первым южнокорейский фильм, который был представлен в главной номинации. Он обошел "1917" Сэма Мендеса, "Ирландца" Мартина Скорсезе, "Кролика Джоджо" Тайки Вайтити, "Джокера" Тодда Филлипса и "Однажды... в Голливуде" Квентина Тарантино. "Паразиты" также стал лучшим фильмом на иностранном языке. А Пон Джун Хо получил статуэтку как лучший режиссер.

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