Посол Китая в России сказал, что коронавирус будет ликвидирован к концу марта

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что коронавирус будет ликвидирован на территории страны к концу марта. Об этом он сказал во время встречи в Госдуме РФ, сообщила газета "Коммерсантъ".

"Мы можем одержать полную победу. В других регионах, за исключением провинции Хубэй, мы сможем одержать победу над вирусом в течение этого месяца, а в центре эпидемии в течение следующего месяца мы ликвидируем эту эпидемию". По его словам, не менее 18 тыс. человек уже выписаны из больниц, во многих провинциях новых заболевших в последние десять дней не было. В провинции Хубэй, особенно в городе Ухане, число заразившихся снижается.

По словам представителя Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ми Фэна, в Китае впервые с начала эпидемии зарегистрирован рекордный показатель выздоровевших за день. Так, 20 февраля из больниц по всей стране были выписаны более двух тысяч человек.

Вместе с тем Южная Корея усилила карантинные меры по предотвращению распространения коронавируса. Количество заразившихся быстро растет в этой стране второй день подряд; заболевание начало распространяться среди сторонников апокалиптической секты. Об этом сообщила ВВС.

21 февраля стало известно о 100 новых заболевших, после чего премьер-министр Чон Се Гюн объявил о чрезвычайной ситуации. Города Тэгу и Чхондо стали "зонами особого контроля", улицы Тэгу совершенно опустели. Все военные базы находятся на карантине после того, как заразились трое солдат.

Власти полагают, что вспышка в стране началась с Чхондо, где большое количество членов секты побывали похоронах одного из братьев-основателей.

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