Посол Китая в России сказал, что коронавирус будет ликвидирован к концу марта
2020-02-21 18:00:51
Вместе с тем, в Южной Корее произошла локальная вспышка заболевания
Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что коронавирус будет ликвидирован на территории страны к концу марта. Об этом он сказал во время встречи в Госдуме РФ, сообщила газета "Коммерсантъ".
"Мы можем одержать полную победу. В других регионах, за исключением провинции Хубэй, мы сможем одержать победу над вирусом в течение этого месяца, а в центре эпидемии в течение следующего месяца мы ликвидируем эту эпидемию". По его словам, не менее 18 тыс. человек уже выписаны из больниц, во многих провинциях новых заболевших в последние десять дней не было. В провинции Хубэй, особенно в городе Ухане, число заразившихся снижается.
По словам представителя Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ми Фэна, в Китае впервые с начала эпидемии зарегистрирован рекордный показатель выздоровевших за день. Так, 20 февраля из больниц по всей стране были выписаны более двух тысяч человек.
Вместе с тем Южная Корея усилила карантинные меры по предотвращению распространения коронавируса. Количество заразившихся быстро растет в этой стране второй день подряд; заболевание начало распространяться среди сторонников апокалиптической секты. Об этом сообщила ВВС.
21 февраля стало известно о 100 новых заболевших, после чего премьер-министр Чон Се Гюн объявил о чрезвычайной ситуации. Города Тэгу и Чхондо стали "зонами особого контроля", улицы Тэгу совершенно опустели. Все военные базы находятся на карантине после того, как заразились трое солдат.
Власти полагают, что вспышка в стране началась с Чхондо, где большое количество членов секты побывали похоронах одного из братьев-основателей.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на 21 февраля, число зараженных в результате коронавируса выросло до 76 723 человек, из них в Китае – 75 245. Число погибших – 2247, выздоровели 18 515 человек.
- 30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.