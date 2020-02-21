Музыкант-политик Шнуров удалил старые посты про пенсию и "возвращение Вовы"

Лидер рок-группировки "Ленинград" Сергей Шнуров, который недавно заявил о начале политической карьеры в России, удалил старые посты в Instagram.

В настоящее время самая ранняя запись в профиле музыканта, который вступил в Партию роста, датируется октябрем 2018 года.

Среди постов, которые удалил Шнуров, были в том числе его стихотворения о "возвращении Вовы" под названием "Вова как основа". В частности, в своем посте в мае 2018 года, который сейчас уже удален, Шнуров писал:

Вы не видели где Вова?

Вышел? Нет, как раз пришел!

Вова к нам вернулся снова,

Чтобы было хорошо!..

Также удален пост пенсионном возрасте в России, которого, по словам музыканта, "не достичь, как горизонта".

На политические амбиции Шнурова уже отреагировала телеведущая Ксения Собчак. Она назвала вступление Шнурова в партию банальностью и сравнила с беспокойной лошадью в двухкомнатной квартире.

В свою очередь Шнуров прокомментировал реакцию общественности и СМИ на его вступление в "Партию роста", написав стихотворение. Оно опубликовано в Instagram музыканта 21 февраля.

"Пнул тему, видимо, больную/ Я рад, что всем не безразличен/ Умы нешуточно волную/ Партийным жестом, воплем, кличем", – написал Шнуров.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее Сергей Шнуров вступил в либерально-консервативную "Партию роста", которую возглавляет бизнес-омбудсмен Борис Титов. Как сообщают источники "Открытых медиа", музыкант возглавит список партии на выборах в Госдуму Российской Федерации в 2021 году.

В ноябре 2019 года источники "Открытых медиа" рассказали, что в России появится новая либеральная партия к выборам в Госдуму в 2021 году. По одной из версий ее должны были создать на базе "Партии роста" бизнес-омбудсмена Бориса Титова, так как у неё есть право беспрепятственной регистрации списка на думских выборах благодаря наличию фракций в заксобраниях.