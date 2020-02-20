Музыкант Сергей Шнуров возглавит список либеральной партии на выборах в Госдуму РФ

По мнению фронтмена "Ленинграда", с ним однопартийцам будет веселее

Российский музыкант, лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров вступил в либерально-консервативную "Партию роста", которую возглавляет бизнес-омбудсмен Борис Титов. Об этом сообщает Znak.com.

"Я думаю, что с моей биографией вы примерно знакомы. Жизнь моя завернула таким странным поворотом, помаячила мне в виде Партии роста. И мне кажется, что я вам пригожусь - по крайней мере, внесу яркие краски, буду называть вещи своими именами. Со мной будет явно веселей", - сказал в своей вступительной речи Шнуров.

Как сообщают источники "Открытых медиа", музыкант возглавит список партии на выборах в Госдуму Российской Федерации в 2021 году.

Сообщается, что принять Шнурова в партию попросили непосредственно с Администрации президента России. Поэтому, председатель "Партии роста" Борис Титов может дать музыканту первый номер в списке на выборы в парламент РФ.

В ноябре 2019 года источники "Открытых медиа" рассказали, что в России появится новая либеральная партия к выборам в Госдуму в 2021 году. По одной из версий ее должны были создать на базе "Партии роста" бизнес-омбудсмена Бориса Титова, так как у неё есть право беспрепятственной регистрации списка на думских выборах благодаря наличию фракций в заксобраниях.

После чего, в январе 2020 года "Медуза" со ссылкой на источники в Кремле сообщала, что российские власти рассматривают вариант регистрации нескольких новых партий для создания иллюзии конкуренции. В числе новых оппозиционных лидеров назывались журналист Юрий Дудь и музыкант Сергей Шнуров.

Как ранее сообщал Фокус:

После чего пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия сотрудников правоохранительных органов на акциях протеста в Москве являются "абсолютно оправданными".